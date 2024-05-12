إصابة 3 مستوطنين بصواريخ المقاومة على عسقلان

فلسطين اليوم

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي إصابة ثلاثة مستوطنين بجروح جراء سقوط صاروخ على عسقلان المحتلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن 3 إسرائيليين أصيبوا جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة في عسقلان التي تقع تبعد 13 كيلومترا تقريبا عن حدود شمال قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماع أضرارا كبيرة في منزل أصابه صاروخ.

ووفق بلدية عسقلان رصدت إطلاق صاروخين تجاه المدينة أحدهما اعترضته القبة الحديدية وسقطت شظاياه على أحد المنازل وتسبب بوقوع أضرار فيما لم يعرف مكان سقوط الصاروخ الثاني.

ووجهت المقاومة الفلسطينية خلال الساعات الماضية رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الاحتلال في إطار الرد على المجازر ضد المدنيين.

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صورا تظهر قصف قوات الاحتلال بقذائف الهاون في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأظهر الفيديو عملية تجهيز المكان الذي تم منه الإطلاق في العاشر من مايو/أيار الجاري، كما نقل لحظة وقوع الانفجارات في المكان المستهدف وهروب الآليات الإسرائيلية.

ونقلت الصورة وصول مروحيات لإخلاء القتلى والجرحى من المكان.

وعلى الرغم من توغلات الاحتلال في قطاع غزة من جنوبه إلى شماله، إلا أن المقاومة الفلسطينية تمكنت في الأيام الماضية من توجيه ضربات صاروخية لأهداف إسرائيلية.