شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف جباليا ورفح في غزة

فلسطين اليوم

استشهد 9 فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، منزلاً لعائلة الحشاش في منطقة عريّبة شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل عنيف المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت طائرات مسيرة "كواد كابتر" النار تجاه سيارات إسعاف قرب عيادة "الأونروا" وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وارتقى عدد من الشهداء في سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية، على مناطق متفرقة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مساء السبت.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، محمود بصل، إنّ "هناك الكثير من نداءات الاستغاثة التي تتلقاها طواقمنا، والتي تفيد بعمليات استهداف في مناطق رفح والزيتون والصبرة وجباليا".

وتابع أنّ هناك صعوبة كبيرة للتدخل من أجل إنقاذ حياة المواطنين لعدم توفر حصانة لطواقم الدفاع المدني.