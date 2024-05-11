كنعاني: تأييد عضوية فلسطین في الأمم المتحدة يظهر عزلة واشنطن و"إسرائيل"

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنّ التصويت لصالح عضوية فلسطین في الأمم المتحدة بغالبية كبرى يعكس بوضوح عزلة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في المجتمع الدولي.

وفي منشور له عبر منصة "إكس"، قال كنعاني إنّ "الدعم الأميركي الشامل لجرائم الصهاينة في غزة يأتي فيما الإجماع الدولي ضد الكيان الصهيوني رفضاً للاحتلال والتهجير القسري ودعماً لسكان القطاع بات أكثر وأقوى من أي وقت مضى".

وأشار كنعاني إلى أنّ "الكيان الصهيوني في عزلة تاريخية لا مثيل لها"، مضيفاً أنّ "الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تواصل دعمها الأعمى لهذا الكيان المجرم".

ويأتي ذلك بعدما اعتمدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أمس، قراراً يدعم طلب عضوية السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة ويمنحها امتيازات إضافية، وذلك بعد أن صوتت 143 دولة لصالح القرار وصوتت 9 ضده وامتنعت 25.

ويدعو القرار مجلس الأمن إلى "إعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي"، ويشدد على منح السلطة الفلسطينية عضوية الأمم المتحدة، وجاء فيه إنّ "دولة فلسطين مؤهلة للحصول على عضوية في الأمم المتحدة".

وينص القرار على تعزيز حقوق دولة فلسطين وامتيازاتها في الأمم المتحدة، من دون السماح لها بالتصويت في الجمعية العامة. كما سيسمح مشروع القرار لفلسطين بتقديم المقترحات والتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة من دون المرور بدولة ثالثة، وهو ما لم يكن بوسعها القيام به من قبل.