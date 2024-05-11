الهيئة التدريسية في جامعة برشلونة توافق على اقتراح مطالبة الإدارة بقطع العلاقات مع إسرائيل

فلسطين اليوم

أكدت الهيئة التدريسية الاستثنائية في جامعة برشلونة، موافقتها على اقتراح لدعم فلسطين، يطالب فيه مجلس إدارتها بقطع جميع العلاقات المؤسسية والأكاديمية مع إسرائيل، حتى توقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وجاء تصويت الهيئة التدريسية في الجامعة، وسط احتجاج طلابي مناصر وداعم لفلسطين، تشارك فيه مجموعة من الطلبة بخيم نصبوها، منذ الاثنين الماضي، في مبنى الجامعة التاريخي، للضغط على الجامعة لقطع العلاقات الأكاديمية مع إسرائيل.