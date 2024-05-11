"اوتشا": غدا الأحد ستنفد المواد الغذائية المخصصة للتوزيع جنوب غزة

فلسطين اليوم

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم السبت، من أن المواد الغذائية المخصصة للتوزيع جنوب غزة ستنفد غدا الأحد، مع إغلاق المعابر المؤدية إلى مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقال رئيس "أوتشا" جورجيوس بتروبولوس، في مقطع مصور نشره المكتب الأممي عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الوضع الإنساني بقطاع غزة يتدهور نظرا لإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى رفح، أو عدم أمانها".

وأضاف أن "المواد الغذائية المخصصة للتوزيع جنوب غزة لدى برنامج الأغذية العالمي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ستنفد غدا"، وطالب "بإدخال فوري للمساعدات والوقود".

والاثنين السادس من أيار/ مايو، أعلنت إسرائيل بدء عملية عسكرية في رفح، ووجهت تحذيرات لنحو 100 ألف مواطن بإخلاء شرق المدينة قسرا.

وصباح الثلاثاء السابع من الشهر ذاته، احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع.

وبسيطرتها على معبر رفح، تكون قوات الاحتلال قد أغلقت المنفذ البري الرئيسي الذي تدخل منه المساعدات ويخرج منه جرحى ومرضى لتلقي العلاج خارج القطاع، ما ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية.

وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يُطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها "مناطق آمنة".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 34971، إضافة إلى 78641 مصابا، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض.