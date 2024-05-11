جنوب إفريقيا تطالب محكمة العدل بإصدار أمر عاجل لحماية الفلسطينيين

فلسطين اليوم

طلبت رئاسة جنوب إفريقيا أمس من محكمة العدل إصدار أمر عاجل لحماية الفلسطينيين بعد الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وقالت، حكومة جنوب إفريقيا في بيان: "دعونا محكمة العدل أن تشير لوقف إسرائيل هجومها على رفح وتسهيل وصول المسؤولين الأمميين".

كما أضافت، "دعونا المجتمع الدولي وحلفاء إسرائيل لعدم غض الطرف عن الإبادة الجماعية المستمرة في غزة".

يذكر أن جنوب إفريقيا تقدمت لمحكمة العدل الدولية بدعوى تتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ثم أمرت المحكمة في يناير الماضي، بعد قبولها الدعوى، الكيان بإجراءات احترازية تتصمن الامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، لكن الاحتلال لم يلتزم بأي من هذه الإجراءات.