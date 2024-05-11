الصحة: العثور على 80 جثة في 3 مقابر جماعية بمجمع الشفاء

فلسطين اليوم

كشفت وزارة الصحة بغزة أنها عثرت على 80 جثة في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي بالاضافة الى عشرات الجثث داخل أقسام المجمع.

وقالت الصحة انها عثرت حتى الآن على ما يزيد عن 520 جثة في 7 مقابر جماعية بمستشفيات قطاع غزة

واشارت الى ان 310 من الكوادر الطبية معتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي مطالبةبالإفراج الفوري عنهم.

ولفتت الصحة الى ان الفحص الظاهري للجثث المستخرجة من المقابر الجماعية أظهر أن العدد الأكبر يعود لمرضى تم حرمانهم من تلقي الرعاية الصحية.

واضافت "وجدنا جثثا ممزقة جراء دهس آليات الاحتلال لأجساد الشهداء وعثرنا على رؤوس بلا أجساد في المقابر الجماعية بساحات مجمع الشفاء"