الإعلامي الحكومي: عدد الشهداء الصحفيين يرتفع لـ143 منذ بدء العدوان على غزة

فلسطين اليوم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 143 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وقال المكتب، في تصريح، إن العدد ارتفع بعد ارتقاء الصحفي بهاء عكاشة الذي كان يعمل مصورا في شبكة الأقصى.

وأفاد المكتب الإعلامي باستشهاد الصحفي عكاشة مع زوجته وأبنائه عقب قصف الاحتلال منزلهم في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.