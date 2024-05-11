ارتفاع حصيلة الاعتقالات في محافظات الضفة لـ8680 مواطنا منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة اعتقالات المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى نحو 8680 منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وأفادت الهيئة، في بيان، بارتفاع الحصيلة بعد اعتقال 15 مواطنا على الأقل بينهم سيدة وأسرى سابقون منذ مساء أمس وحتى اليوم.

وذكرت أن الاعتقالات تركزت في محافظات جنين، نابلس، رام الله، الخليل، قلقيلية والقدس.

ووفق البيان، فإن حصيلة الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.