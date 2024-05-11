الاحتلال يقتحم مناطق متفرقة بالضفة الغربية ويعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مناطق متفرقة بالضفة الغربية واقتحمت منازل المواطنين وأخضعتهم للتفتيش والتحقيق الميداني، تزامنًا مع اندلاع مواجهات عنيفة تخللها إطلاق نار واشتباكات مسلحة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، حي الألمانية في مدينة جنين وبلدة جلبون شرقي المدينة وقرية فقوعة شمالي شرق جنين، شمالي الضفة المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد أبو الرب، وساجي الجمل، عقب اقتحام منزليهما في حي الألمانية على الأطراف الشرقية لمدينة جنين.

واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة في حي الألمانية. بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال بلدة جلبون بعدة آليات، وتجولت في أحياء البلدة، بالإضافة لاقتحام قرية فقوعة شمالي شرق جنين.

وصرحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد رائد أبو الرب وإياد جهاد أبو الرب، بعد اقتحام منزليهما في بلدة جلبون شرقي جنين.

وشهدت بلدة عصيرة الشمالية شمالي مدينة نابلس، وقريتي عقربا شرقي المدينة وقوصين غربًا، شمال الضفة، اقتحامًا من قبل عدة آليات عسكرية "إسرائيلية".

وأوضح سكان محليون أن قوات الاحتلال دهمت عصيرة الشمالية بعدة آليات عسكرية، جابت شوارع البلدة، وتجولت في عدة أحياء فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية قوصين غربي نابلس، ودهم جنود الاحتلال عدة منازل بالقرية، وتجولت آليات الاحتلال العسكرية في أحياء بالقرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الإنارة في محيط قرية عقربا شرقي مدينة نابلس.

واستهدف مقاومون فلسطينيون، فجر اليوم السبت، بإطلاق نار، النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال، وفق شهود العيان، فجر اليوم، الشابين معروف باجس نخلة ومحمود وجدي صافي، عقب نصب حاجز عسكري مفاجئ، على مدخل مخيم الجلزون للاجئين، شمالي مدينة رام الله، وسط الضفة المحتلة.

وذكر الشهود أن مواجهات "عنيفة" اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم الجلزون، فجر اليوم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز؛ دون أن يبلغ عن إصابات.

ودهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مدينة قلقيلية من المدخل الشرقي؛ قبل أن تقتحم منزلًا في حي جعيدي بالمدينة، شمالي الضفة المحتلة، وتعتدي على أصحاب المنزل.

وأفاد سكان محليون، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن زياد داود وزوجته بعد اقتحام منزلهما في قلقيلية، للضغط على نجلهما لتسليم نفسه.