شهداء وإصابات بينهم صحفي وأسرته في قصف مكثف على رفح وشمال قطاع غزة

فلسطين اليوم

شن جيش الاحتلال اليوم السبت غارات مكثفة على عدة مناطق في قطاع غزة مما أوقع العديد من الشهداء، وواصل عدوانه شرق رفح، حيث تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي له.

ومنذ وقت مبكر اليوم، شن جيش الحتلال غارت جوية وقصفا مدفعيا على رفح في الجنوب، وعلى بلدات ومخيمات وسط القطاع، وأحياء في مدينة غزة وجباليا وبيت لاهيا شمالا.

وقصفت طائرات الاحتلال فجرا منزلا لعائلة الصحفي بهاء عكاشة في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي القطاع مما أسفر عن شهداء وجرحى.

وبين الشهداء الصحفي بهاء عكاشة وزوجته وطفله وعدد من أفراد أسرته، وما زال هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

كذلك استهدفت غارات أخرى بالتزامن منطقة الشيخ زايد وبيت لاهيا شمالي القطاع أيضا.

وفي مدينة غزة، تصاعدت الغارات الإسرائيلية على الأحياء السكنية مما أسفر عن شهداء ودمار في المباني.

كما أفادات مصادر محلية بوقوع شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة صيام في بلدة غزة القديمة وسط المدينة.

وفي حي الصبرة جنوب المدينة، ارتقى عدد من الشهداء وأصيب أخرون جراء قصف إسرائيلي طال مربعا سكنيا يشمل عددا من المنازل.

وأفادت مصادر محلية قبل ذلك باستشهاد وإصابة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة عبد العال في شارع اليرموك وسط مدينة غزة.

كما تعرض حي الزيتون في غزة أمس لقصف إسرائيلي عنيف بالطيران الحربي، أسفر عن شهداء وجرحى، في حين اشتبكت قوات الاحتلال المتوغلة في الحي مع مقاومين فلسطينيين.

وفي وسط القطاع، استشهد فلسطينيون بينهم أطفال فجر اليوم جراء قصف إسرائيلي على منزل لعائلة الخطيب شرقي بلدة الزوايدة.

واستهدف قصف إسرائيلي فجر اليوم منزلا لعائلة قنديل في مخيم المغازي وسط القطاع مما أسفر عن جرحى.

وفي المخيم الجديد بالنصيرات بالمنطقة الوسطى أيضا، استشهد أمس 10 فلسطينين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مربعا سكنيا مأهولا بالسكان.

وفي جنوبي قطاع غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم وسط وشرقي مدينة رفح.

كما استهدفت غارة إسرائيلية حي الجنينة شرقي رفح.

وألقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية في أجواء المنطقة الشمالية الشرقية لرفح بالتزامن مع القصف المدفعي لوسط وشرقي المدينة.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال منذ توغلها شرقي رفح الاثنين الماضي.