الأورومتوسطي: إعلان الإدارة الأمريكية أن عملية اجتياح رفح محدودة مجرد تضليل

فلسطين اليوم

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الجمعة، إن إعلان الإدارة الأمريكية أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة "محدودة"، تضليل واستخفاف بحياة المدنيين في ظل قتلهم وتجويعهم وتهجيرهم.

وأكد المرصد، في تصريح صحفي، أن المدنيين الفلسطينيين يدفعون ثمنًا باهظًا للهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح، والذي يتواصل لليوم الرابع على التوالي وسط دعم أمريكي وصمت عالمي بزعم أنه هجوم محدود.

وأضاف الأورومتوسطي "وثقنا ارتفاع حصيلة الهجوم الإسرائيلي على رفح منذ بداية الشهر الجاري إلى 97 شهيدًا، من بينهم 35 طفلًا و17 امرأة، غالبيتهم منذ بدء التوغل البري واحتلال معبر رفح الحدودي مع مصر في السابع من الشهر الجاري".

وأشار إلى أن الحصيلة المذكورة هي للضحايا الذين وصلوا المستشفيات، فيما تتوارد معطيات عن سقوط ضحايا آخرين يتعذر انتشالهم من مناطق التوغل أو من تحت أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الإسرائيلية، في ظل استهداف نحو 190 وحدة سكنية، "العديد منها دُمرت فوق رؤوس ساكنيها".

وبيّن أن غالبية الشهداء الذين وثقهم فريقنا الميداني سقطوا في وسط وغربي رفح، فيما يتعذر الحصول على معلومات كافية حول ما يجري شرقي رفح، ما يدلل على أن ما تعلنه الإدارة الأمريكية بأن العملية الإسرائيلية في المدينة محدودة مجرد تضليل.

وذكر المرصد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم القصف المدفعي العشوائي للأحياء المأهولة بالسكان في غربي ووسط رفح لإجبار السكان على إخلائها، لافتاً إلى أنه تم تهجير نحو 200 ألف نسمة منهم حتى الآن باتجاه غربي المدينة ومدينتي خانيونس ودير البلح المجاورتين.

وقال الأورومتوسطي "خلال عملية النزوح يُترك النازحون بلا مأوى ووسط واقع مدمر بلا خدمات، خاصة في خانيونس التي شهدت أطرافها الشرقية توافدًا كبيرًا للنازحين، ليجدوا أنفسهم صباح الجمعة في دائرة الاستهداف الإسرائيلي ما أدى إلى استشهاد 8 مدنيين على الأقل من عائلة "قديح"".

وأضاف أن التداعيات الإنسانية لإغلاق معبري "رفح" و"كرم أبو سالم" ومنع إدخال شاحنات المساعدات لليوم الخامس بدأت تظهر سريعًا في ظل توقف عمل العدد المحدود من المخابز وتوقف ضخ المياه في أغلب أحياء رفح فيما البضائع القليلة التي كانت متوفرة في الأسواق تنفد مع ارتفاع هائل في أسعارها.

وأكد أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وإدارته يمارسون عملية تضليل للرأي العام العالمي، بالترويج أن عملية رفح محدودة وأن هناك خطوط حمراء أمام "إسرائيل"، وأن معبر "كرم أبو سالم" مفتوح أمام حركة الإمدادات الإنسانية.

وتابع "ما يجري على أرض الواقع استباحة بالقصف الجوي والمدفعي لكل أحياء رفح ومبانيها، كما أن معبري "رفح" و"كرم أبو سالم" مغلقان بالكامل وحركة إمدادات المساعدات متوقفة".

ولفت إلى أن عدم إدخال إمدادات الوقود ونفاده من المخازن سيؤدي إلى توقف الجهود الإنسانية في غزة خلال أيام، وستكون له تداعيات خطيرة على عمل المستشفيات وخدمات الإسعاف والإنقاذ التي تعمل بالأساس بشكل جزئي.