الإعلام الحكومي: نفاد وقود مستشفى شهداء الأقصى خلال 48 ساعة

فلسطين اليوم

قال المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الجمعة، إن نفاد الوقود عن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة خلال 48 ساعة يُهدد بوقوع أزمة إنسانية ويُنذر بتوقيف الخدمة الصحية، مطالبا بتوريد الوقود للمستشفى فوراً.

وأشار المكتب الإعلامي، في تصريح صحفي، إلى أن إدارة مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى أعلنت أن الوقود على وشك النفاد خلال الـ48 ساعة القادمة، وبالتالي توقف الخدمة الصحية والطبية، لافتا إلى أن المستشفى هو الأخير الذي يقدم الخدمة الصحية في قطاع غزة بعد تدمير الاحتلال للقطاع الصحي والمنظومة الطبية، وإخراج 33 مستشفى عن الخدمة بشكل كامل.

وطالب المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية كافة بتوريد الوقود لمستشفى شهداء الأقصى على جناح السرعة قبل فوات الأوان.

ودعا المكتب الإعلامي إلى التدخل الفوري والعاجل لإمداد جميع المستشفيات بالوقود وإعادة تأهيلها وترميمها قبل وقوع كارثة إنسانية تقضي على الآلاف من الناس.