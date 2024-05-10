30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط قيود وتشديدات على بوابات البلدة القديمة والمسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس بأن 30 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وصلاة الغائب على أرواح الشهداء.

وأوقفت قوات الاحتلال الشبان عند باب الأسباط وفتشتهم جسديا بالتزامن مع توافد المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

كما منعت القوات العشرات من الشبان من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة بينهم أتراك.

وانتشرت قوات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى، وتمركزت في صحن قبة الصخرة بالتزامن مع خطبة الجمعة.