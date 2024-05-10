الاحتلال يقتحم مدن الضفة وبلداتها ويعتقل طلبة بنابلس

فلسطين اليوم

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الجمعة- اقتحامات واعتقالات جديدة في الضفة الغربية، في إطار تصعيد مستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ففي نابلس، دهمت قوات الاحتلال إحدى السكنات الطلابية في منطقة رفيديا غرب نابلس واعتقلت طالبين في جامعة النجاح بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

وأفادت مصادر محلية بأن الطالبين هما: حذيفة علان وأسيد حمادنة ممثل الكتلة الإسلامية في الجامعة، الذراع الطلابي لحركة "حماس".

بدورها استنكرت الكتلة الإسلامية اعتقال ممثلها، مشددة على أن "اعتقالات الاحتلال لن تزيدها الا تمسكاً وثباتاً على مواقفها الوطنية والنقابية".

إلى ذلك، ذكر شهود عيان أن مقاومين أطلقوا النار على المركبات الإسرائيلية خلال اقتحمها المنطقة الغربية في نابلس.

وفي قلقيلية، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ماهر زياد داود بعد اقتحام منزله.

وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الشعابة، ومدينة يطا ودهمت منزل الأسير رائد ابراهيم حسين، وقامت بتدمير محتوياته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر في بلدة بيت امر، وأجرت عمليات تفتيش في محيط منازل المواطنين وسط إطلاق للقنابل المضيئة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد أشرف الشوعاني بعد اقتحام منزله في مخيم قلنديا.