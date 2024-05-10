"القسام" يفجر حقل ألغام وينفذ عملا عسكريا مركبا بقوات الاحتلال شرق رفح

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية شرق رفح، وتنفيذ عمل عسكري مركب ضد قوات الاحتلال.

وقالت الكتائب في بيان عسكري: إنها أوقعت "قوة صهيونية" بكمين محكم وفجرت حقل ألغام بالقوة داخل موقع ثكنة سعد صايل شرق رفح.

كما أعلنت استهداف دبابة ميركافاة بقذيفة 105.

وفي بيان آخر أعلنت كتائب القسام أنها نفذت عملاً عسكرياً مركباً ومتزامناً بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح حيث تم استهداف مبنى يتحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة TBG واستهداف ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة ياسين 105 واستهداف مجموعة راجلة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة RPG افراد وايقاع كامل القوة بين قتيل وجريح.