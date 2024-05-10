لليوم الرابع.. الاحتلال يواصل إغلاق معابر قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي، منع إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية وشاحنات الوقود، الى قطاع غزة بعد السيطرة على معبر رفح البري.

وأكدت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، أن المعابر لا تزال مغلقة ولم يتم إدخال أية مساعدات لقطاع غزة، منذ اجتياح قوات الاحتلال لمحافظة رفح ومعبرها، وإغلاق معبر كرم أبو سالم، محذرة من تداعيات كارثية .