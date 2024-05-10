البنتاغون: سنوقف تسليم 3500 قنبلة جوية إلى "إسرائيل" مؤقتاً

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أنّ الولايات المتحدة ستوقف، بصورة مؤقتة، تسليم 3500 قنبلة جوية إلى "إسرائيل"، وذلك "في إطار مراجعة أنواع معينة من المساعدة العسكرية لإسرائيل".

وبحسب المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، تتكّون الشحنة التي تم تعليقها من 1.8 ألف قنبلة، بوزن 908 كلغ، و1.7 ألف قنبلة، وزنها 230 كلغ.

وأشار رايدر إلى أنّ واشنطن تجري "مراجعةً لجزء من المساعدة الدفاعية لإسرائيل للمستقبل القريب"، مؤكداً "عدم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن ما يجب فعله بهذه الامدادات".

والجمعة، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن 3 مسؤولين أميركيين أنّه من المتوقع أن يقدّم وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، تقريراً "شديد الانتقاد بشأن سلوك إسرائيل في غزة"، إلى الكونغرس، اليوم.

ولن يتحدث التقرير عن انتهاك الاحتلال "شروط استخدامه للأسلحة الأميركية"، بحسب ما أورد الموقع.

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، أنّه "سيوقف بعض شحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل"، معترفاً بأنّ الاحتلال استخدام هذه الأسلحة من أجل قتل المدنيين واستهداف المراكز السكنية في قطاع غزة.

وأضاف بايدن، في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأميركية، أنّ واشنطن "لن تزوّد إسرائيل بأسلحة تم استعمالها تاريخياً في التعامل مع المدن"، وذلك في حال قيامها بـ"دخول بري كبير" إلى رفح.

وفي الوقت نفسه، جدّد بايدن التزام بلاده "مواصلة التأكد من أمن إسرائيل"، مؤكّداً استمرار تقديم أسلحة دفاعية لها، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية".