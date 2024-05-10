الأونروا تغلق مقرها بالقدس بعد إضرام مستوطنين متطرفين النار بمحيطه

فلسطين اليوم

قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إغلاق مجمع مكاتبها شرق القدس المحتلة بعد إضرام مستوطنين النار مرتين في محيطه.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني -الخميس- إنه تقرر إغلاق المقر إلى حين اتخاذ سلطات الاحتلال إجراءات الأمن المناسبة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اشتعال النيران في محيط المقر، دون وقوع إصابات.

وأكد شهود عيان من حي الشيخ جراح أن مستوطنين أضرموا النيران عمدا في محيط مقر الوكالة قبل أن يغادروا المكان.

يشار إلى أن هذا هو الاعتداء الثاني الذي يتعرض له مقر الأونروا بالقدس خلال الساعات الماضية، حيث هاجم عدد من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال -أول أمس الأربعاء- مقر الأونروا وحاولوا اقتحامه في وجود شرطة الاحتلال التي لم تتدخل لمنعهم.

وكانت الوكالة الأممية وصفت الاحتجاجات التي نظمها اليمين الإسرائيلي المتطرف أمام مقرها شرق القدس بأنها "ترهيب وتخريب".