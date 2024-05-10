نتنياهو ينتقد بايدن وواشنطن تقترح "بدائل" لاجتياح رفح

فلسطين اليوم

انتقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو -اليوم الجمعة- الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب وقف إدارته إرسال شحنة أسلحة إلى الكيان على خلفية عملياتها العسكرية في رفح، في حين قالت واشنطن إنها اقترحت على تل أبيب "بدائل" لاجتياح المدينة.

فقد نقلت شبكة "سي إن إن" في وقت مبكر اليوم عن نتنياهو قوله إن بايدن ارتكب خطأ بوقف إرسال شحنة الأسلحة إلى الاحتلال.

وفي مقابلة منفصلة مع برنامج "دكتور فيل برايم تايم" عبر الإنترنت، عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أمله في أن يتمكن هو والرئيس الأميركي من تجاوز خلافاتهما بشأن الحرب على قطاع غزة.

وأقر نتنياهو -خلال المقابلة- بخسارة مئات الجنود في القطاع المحاصر، زاعما أن قواته دمرت 20 من بين 24 كتيبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومؤكدا أنه يتعين هزيمة الحركة في رفح، وفق تعبيره.

وكان نتنياهو قال -في بيان أصدره مكتبه أمس الخميس- "سنحارب بأظافرنا إذا اضطررنا لذلك"، في رد على تحذير أطلقه بايدن من أن واشنطن ستوقف إمداد الاحتلال بالأسلحة إن أقدمت على اجتياح رفح.

من جهته، قال سفير الاحتلال في واشنطن مايكل هرتسوغ -مساء الخميس- إن الاتجاه الذي سلكته إدارة بايدن لا يفيد المحادثات بين "إسرائيل" والولايات المتحدة، ويبعث رسالة خاطئة للمنطقة.