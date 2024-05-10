العراق: المقاومة الإسلامية تضرب أهدافاً في "إيلات".. وقاعدة جوية للاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في ثلاثة بيانات منفصلة، تنفيذ مجاهديها ثلاث عمليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 باستخدام الطائرات المُسيّرة، ضربوا من خلال إحداها موقعاً إسرائيلياً عسكرياً في "إيلات"، وفي عمليةٍ أخرى هدفاً حيوياً فيها، كما استهدفوا في عمليةٍ سابقة قاعدة "عوبدا" الإسرائيلية الجوية.

وتبنّت المقاومة الإسلامية العراقية، في بيانين مقتضبين، استهداف مجاهديها، فجر اليوم الجمعة، بواسطة الطيران المُسيّر، موقعاً عسكرياً إسرائيلياً في أم الرشراش ("إيلات") وهدفاً حيوياً في المدينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وقالت المقاومة الإسلامية، في بيانٍ مقتضب نشرته ليل الخميس، إنّ مجاهديها استهدفوا، بواسطة الطيران المُسيّر، القاعدة الإسرائيلية الجوية "عوبدا"، مؤكّدةً استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

وأكّدت المقاومة أنّ العمليات تأتي استمراراً في نهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهل قطاع غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين العُزّل من أطفالٍ ونساء وشيوخ.