الاعلام الحكومي ينشر تحديثا لعدوان الإبادة الإسرائيلي على قطاع غزة
المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم (215) – الأربعاء 8 مايو 2024م
◻️ (215) يوم على حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (3,094) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
◻️ (44,844) شهيداً ومفقوداً.
◻️ (10,000) مفقودٍ.
◻️ (34,844) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.
◻️ (15,002) شهيداً من الأطفال.
◻️ (30) استشهدوا نتيجة المجاعة.
◻️ (9,893) شهيدة من النساء.
◻️ (492) شهيداً من الطواقم الطبية.
◻️ (68) شهيداً من الدفاع المدني.
◻️ (142) شهيداً من الصحفيين.
◻️ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.
◻️ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.
◻️ (78,404) جريحاً ومُصاباً.
◻️ (72%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.
◻️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج لإجراء عمليات.
◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
◻️ (1,095,000) مصاب بأمراض معدية نتيجة النزوح.
◻️ (20,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.
◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.
◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.
◻️ (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.
◻️ (20) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.
◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.
◻️ (186) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.
◻️ (103) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (311) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (243) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (321) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
◻️ (86,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.
◻️ (294,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.
◻️ (75,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.
◻️ (33) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (54) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (160) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
◻️ (126) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.
◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.
◻️ (33) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة.
المكتب الإعلامي الحكومي
الأربعاء 8 مايو 2024م