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الصحة بغزة: 60 شهيدا و110 إصابات خلال الساعت الـ24 الماضية
قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 60 شهيدا و110 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفادت الصحة في تقريرها ال‘حصائي اليومي بارتفاع حصيلة العدوان إلى 34904 شهداء و 78514 إصابة منذ 7 أكتوبر.
وأكدت الصحة آن آلاف الضحايا ما يزالون في الطرقات وتحت الركام، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الدفاع المدني إليهم.