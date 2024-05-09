"الأونروا": الاحتلال هجرّ قسريا نحو 80 ألف فلسطيني من رفح في ثلاثة أيام

فلسطين اليوم

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هجرّت قسريا نحو 80 ألف فلسطيني من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، منذ بدء هجومها قبل ثلاثة أيام".

وأكد المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، أنه بدون الوقود، لم تتمكن الشاحنات من نقل المساعدات الإنسانية والحيوية، وستتوقف مضخات المياه عن العمل، وستغلق المستشفيات المتبقية أبوابها.

وطالب لازاريني بضرورة فتح المعابر لإدخال الوقود والإمدادات الإنسانية.