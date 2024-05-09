الاحتلال يصيب فتى بالرصاص ويعتقل شابا في قلقيلية

فلسطين اليوم

أصيب فتى بالرصاص الحي، صباح اليوم الخميس، واعتُقل آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين خلال اقتحامها المدينة، ما أدى إلى إصابة فتى (15 عاما)، بالرصاص الحي في الساق، نُقل على إثرها إلى المستشفى الحكومي، حيث وُصفت إصابته بالمستقرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد حسن سلمي في العشرينيات من عمره، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.