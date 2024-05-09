سوريا: دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي على ريف دمشق

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الدفاع السورية تصدي وسائط الدفاع الجوي، فجر اليوم، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف أحد الأبنية في ريف دمشق.

وأوضحت وزارة الدفاع أن "العدو الإسرائيلي شن عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية في ريف دمشق".

وأضافت أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، موضحة أن العدوان أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.