إعلام الاحتلال يقر بمقتل 615 جندياً وإصابة 3361 منذ بداية الحرب

فلسطين اليوم

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، مقتل 615 جندياً إسرائيلياً منذ بدء الحرب، مشيرةً إلى أنّ 267 منهم قُتلوا في المناورة البرية في قطاع غزة.

أمّا بالنسبة إلى الإصابات، فجُرح منذ بدء الحرب 3361 جندياً إسرائيلياً، 520 منهم جراحهم خطرة، فيما يخضع للعلاج في مستشفيات إسرائيلية مختلفة 26 جندياً وضعهم خطر، و157 وضعهم متوسط، و60 جراحهم طفيفة.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل 3 جنود في شمال فلسطين المحتلة، في حين جُرح 40 جندياً ومستوطناً آخرين بجراح مختلفة، خلال هذا الأسبوع.

ويأتي إقرار الاحتلال بقتلاه ومصابيه بنيران حزب الله وسط تكتم ورقابة عسكرية مشددين، بحيث تظهر المقاطع التي توثّق استهدافات المقاومة وينشرها إعلامها الحربي أنّ الخسائر الإسرائيلية، في الأرواح والعتاد، أكبر كثيراً مما يعلن.

أمّا بالنسبة إلى قطاع غزة، فإنّ العدد المرتفع لقتلى جيش الاحتلال في المعارك مع المقاومة الفلسطينية، يعادل حجم لواء في جيش الاحتلال، وفق الإعلام العبري.

وتتوالى الاعترافات الإسرائيلية بحجم الخسائر في وقت تواصل فيه المقاومة الفلسطينية خوضها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، ناهيك عما تلحقه جبهة لبنان المساندة من خسائر في صفوف الاحتلال، وكذلك الجبهات في العراق واليمن وسوريا.