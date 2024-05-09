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(محدث) أربعة شهداء جراء قصف الاحتلال مركبة مدنية جنوب لبنان
استشهد أربعة لبنانيين، صباح اليوم الخميس، جراء قصف طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية على طريق بلدة بافليه في جنوب لبنان.
وأفاد الدفاع المدني اللبناني على حسابه على منصة "إكس"، بأن عناصره "عملت صباح اليوم على إخماد حريق شبّ داخل سيارة من نوع رابيد استهدفتها غارة جوية إسرائيلية على طريق عام بافليه - صور، ما أسفر عن سقوط أربعة شهداء".