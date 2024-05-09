عشرات الشهداء والإصابات.. الاحتلال يرتكب مجازر دموية جديدة بحق المدنيين والأطفال

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المدنيين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في إثر قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق في مدينتي غزة ورفح.

واستشهد 13 فلسطينياً، وجرح آخرون، في إثر قصف شنه الطيران الحربي باتجاه مجموعة من المواطنين بمحيط مسجد الأيبكي في حي الدرج شرق مدينة غزة.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب عدد آخر، في إثر استهداف منزل يعود لعائلة راضي بالمخيم الجديد غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي رفح، ارتفع عدد شهداء عائلة عيد جراء استهداف الاحتلال منزلهم في حي السلطان غرب المدينة إلى 8 بينهم 4 أطفال

كما استشهد شاب إثر قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق شرق المدينة جنوب قطاع غزة، واستهدف القصف أيضاً مبنى البلدية وسطها، ودمر الطيران الحربي عدة مواقع في محيط المقبرة الشرقية ومحيط معبر رفح، ومنطقة حي السلام شرقها.

وتشن قوات الاحتلال سلسلة أحزمة نارية على شرق مدينة رفح التي تشهد نزوحاً جديداً قامت به العائلات من وسط وشرق رفح بسبب القصف الإسرائيلي.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، من جراء قصف الاحتلال منزلاً في محيط محطة تمراز في بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.