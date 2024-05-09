الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي - فجر الخميس- حملة دهم في أرجاء من الضفة الغربية، واقتحمت العديد من المنازل ونفذت اعتقالات وسط موجهات في عدة محاور.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن فايز عاشور من منطقة كروم عاشور راس العين في نابلس علما أن الاحتلال اعتقله أمس وأفرج عنه قبل إعادة اعتقاله مجددا.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، بلدة عوريف وقرية تل، جنوب مدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت عوريف وتل، وتجولت في عدة أحياء فيهما، ودهمت أحد المنازل في تا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي جنين، أصيب شاب واعتقل ثلاثة، عقب اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس بلدة قباطية وقرية مثلث الشهداء جنوب جنين.

وأفاد مصدر محلي أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي وتمركزت قرب دوار القدس على الشارع الرئيسي في البلدة، وسط مواجهات عنيفة مع الشبان الذين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال.

وذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مباني في البلدة ونشرت القناصة داخلها وعلى اسطحها، وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب في رصاصة في البطن نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في جنين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، بكثافة في منطقة الحسبة في قباطية.

وتصدى المقاومون لقوات الاحتلال في قباطية واندلعت اشتباكات مسلحة.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد كميل، ويزيد حسين عساف، واخر لم تعرف هويته بعد، عقب اقتحام منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما،

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مثلث الشهداء المتاخمة لقباطية، ونشرت قوة راجلة بالقرب من منطقة المقاهي، على شارع جنين نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برطعة غرب جنين، و المعزولة خلف جدار الفصل العنصري.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وجابت عدة أحياء فيها، واطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

أما في الخليل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين عقب اقتحامها مدينة الخليل وبلدتي حلحول وبيت امر شمالا.

وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين نضال ابو سنينة، ويزيد الناشة، عقب مداهمة منزليهما، وتفتيشهما والعبث بمحتوياتههما.

كما اقتحمت بلدة حلحول من مدخلها الشمالي وانتشرت في محيط ديوان ال ملحم، واعتقلت الأسير المحرر ياسر زماعرة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، علمًا أنه أفرج عنه من سجون الاحتلال قبل نحو أسبوعين.

وفي بلدة بيت امر اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وانتشرت في محيط منازل المواطنين في منطقة الظهر، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، مدينتي رام الله والبيرة.

وقالت مصادر محلية: إن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت حي أم الشرائط في رام الله، وجي سطح مرحبا وجبل الطويل في البيرة.