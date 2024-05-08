تدهور بمستوى "تل أبيب".. المستثمرون يغادرون بعد التراجع في مستوى تصنيفها

فلسطين اليوم

تحدّث موقع "القناة 12" الإسرائيلية، عن تأثير السنة المضطربة التي تمر بها "إسرائيل"، على الأغنياء، إذ تراجعت "تل أبيب" 17 مركزاً في تصنيف أغنى المدن في العالم لعام 2024، الذي أجرته شركة "Henley & Co”.

وبذلك، تكون "تل أبيب" قد تدهورت إلى المركز الـ47 في تصنيف أغنى المدن في العالم.

وبحسب التصنيف، فإنّه يوجد الآن في "تل أبيب" 10 مليارديرات، و82 رأسمالياً، يملكون ما لا يقل عن 100 مليون دولار، و24.300 مليونير، بانخفاضٍ إجمالي قدره 12% مقارنةً بالعام الماضي.

ووفقاً لمعدّي التصنيف، غادر "تل أبيب" في العام الماضي، نحو 300 مستثمر برأس مال استثماري سائل قدره مليون دولار أو أكثر.

ويشير معدّو التصنيف إلى انخفاض قيمة الشيكل بنسبة 5% مقابل الدولار في عام 2023، مما أدّى إلى انخفاض القيمة الدولارية للأصول التي يحتفظ بها الأثرياء.

إضافة إلى ذلك، لوحظ انخفاض أسعار الدولار في أسعار المساكن بنسبة 10%.

ويتم نشر تصنيف أغنى المدن في العالم كل عام من قبل شركة "Henley & Partners"، بالتعاون مع شركة استخبارات البيانات العالمية "New World Wealth".

والمدينة التي احتلت المرتبة الأولى هي نيويورك، حيث يعيش نحو 349.500 مليونير، و744 رأسمالياً يملكون ما لا يقل عن 60 ملياراً و100 مليون دولار.

وتجاوز إجمالي ثروات سكان نيويورك علامة 3 تريليونات دولار هذا العام، وهو أعلى من إجمالي الثروة التي تمتلكها معظم الدول الكبرى في مجموعة العشرين.