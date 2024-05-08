مقتل الجندي الإسرائيلي الذي أصيب في عملية طولكرم قبل أيام

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل الجندي الذي أصيب في عملية طولكرم قبل أيام متأثرا بجروحه.

و أصيب الجندي الإسرائيلي في 4-5-2024 يوم السبت، خلال اشتباكات بلدة دير الغصون شمال مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وفق إعلام عبري.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرنوت” قالت، إنّ أحد عناصر وحدة “اليمام” التابعة لشرطة حرس الحدود، أصيب خلال اشتباكات قرب مدينة طولكرم، وجرى نقله إلى المستشفى.