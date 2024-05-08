سرايا القدس تقصف قوات للاحتلال شرق رفح

الساعة 05:23 م|08 مايو 2024

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي أنها قصفت بقذائف هاون من العيار الثقيل جنودا للاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة في محيط المطار شرق مدينة رفح.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل جنود وآليات العدو المتقدمة في حي الشوكة شرق رفح.

وكانت سرايا القدس قد اعلنت  في بلاغ عسكري بوقت سابق من يوم الأربعاء: أن "مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود وآليات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".