سرايا القدس تقصف قوات للاحتلال شرق رفح

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي أنها قصفت بقذائف هاون من العيار الثقيل جنودا للاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة في محيط المطار شرق مدينة رفح.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل جنود وآليات العدو المتقدمة في حي الشوكة شرق رفح.

وكانت سرايا القدس قد اعلنت في بلاغ عسكري بوقت سابق من يوم الأربعاء: أن "مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود وآليات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".