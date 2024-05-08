الصحة: 55 شهيدًا و200 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية بغزة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 55 شهيدًا و200 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع في اليوم الـ213 إلى 34844 شهيدًا و78404 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة إلى عدد من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم