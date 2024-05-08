الاحتلال يجبر مواطنا على هدم 4 بركسات في نحالين غرب بيت لحم

فلسطين اليوم

أجبرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا على هدم أربعة بركسات تجارية، في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفاد مالك البركسات محمد عيسى مسلم، بأن قوات الاحتلال أجبرته على هدم البركسات المقامة على مساحة خمس دونمات في منطقة واد البقر شمال البلدة، وتشمل محددة، ومحلا للالمنيوم، وكراج تصليح سيارات ومطعما، بعد أن تم اخطاره سابقا بالهدم مع دفع كفالة مالية بـــ25 ألف شيقل.

وأشار الى أنه تم إجباره بالهدم الشخصي وإلا سيتم تنفيذ الهدم على نفقته الخاصة، لافتا إلى أن خسارته بلغت أكثر من 500 ألف شيقل.