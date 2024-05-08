نقابة الصحفيين: الاحتلال قصف 77 منزلا لصحفيين وعائلاتهم بغزة

فلسطين اليوم

رصدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة بالقصف بهدف القتل والتدمير .

وقالت لجنة الحريات الصحفية في نقابة الصحفيين إنها وثقت حتى 2/5/2024 استشهاد 135 من العاملين في القطاع الإعلامي الفلسطيني 134 في قطاع غزة وزميل في الضفة الغربية.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 77 منزلا للصحفيين في قطاع غزة بصواريخ الطائرات وقذائف المدفعية في مطاردة قاتلة لوقف الحقيقة وإسكاتها.

وأشارت إلى أن الجميع غادر المكاتب والمؤسسات الصحفية في بنايات قطاع غزة التي دمر منها نحو 86 بالصواريخ ولم يعد هناك أي أمان على الحياة فيها كما أنها لوجستيا لا تصلح للعمل بعد القصف وهرب حتى جيران مكاتب الصحافة.

وأكدت استشهاد العديد من الزملاء في مكاتب عملهم، منهم: هشام النواجحة وسعيد رضوان الطويل ومحمد صبح ابو رزق .

كما استشهد العديد من الصحفيين في الميدان وأثناء العمل والتغطية منهم: محمد الريفي وعاصم البرش وياسر ممدوح وأكرم الشافعي ومحمد الصالحي وابراهيم لافي ومحمد جرعون .

وذكر البيان أن من هؤلاء مصطفى الثريا وحمزة الدحوح واحمد البرش وعامر ابو عمر وعبدالله الحاج واحمد مطر وسامر ابو دقة .

وبين أن ذلك دفع الصحفيين للعمل من المنازل لأنه لم يعد هناك مكان آمن لا المكاتب الصحفية ولا الميدان ولا حتى محيط المستشفيات.

وأشار إلى أن 33 من عائلات الصحفيين دفعت ثمن عمل أبنائها في هذه المهنة وقتلوا ببارود الصواريخ وبأعداد كبيرة داخل منازلهم..

وأكدت اللجنة أن العشرات من الصحفيين يعيشون مع شعور مرعب وهم يرون عائلاتهم تقتل دونهم لا لسبب سوى لأنهم يعملون في مهنة الصحافة حيث استهدف الاحتلال منازلهم وقتل عائلاتهم وهم خارج منازلهم .

وأشار البيان إلى استشهاد عائلات الصحفيين حمزة المقيد ودعاء الباز وعبد القادر صباح وانس الشريف ومحمود اللوح و وائل الدحدوح ومعتز العزايزة.