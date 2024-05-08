مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأدى المستوطنون صلوات تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.