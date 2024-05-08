الاحتلال يقتحم الضفة ويعتقل مواطنين بينهم أسرى محررون

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي - فجر الأربعاء- حملة دهم في أرجاء الضفة الغربية، تخللها اقتحام منازل وتنفيذ اعتقالات وسط مواجهات متفرقة.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أسامة حلاوة بعد مداهمة منزله بمنطقة نابلس الجديدة، والفتى محمد صالح والأسير المحرر نمر عصايرة بعد اقتحام منزليهما في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، والشاب احسان فتيان من حي خلة الايمان ومجدي عاشور بعد مداهمة منزله بمنطقة كروم عاشور.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الشيوخ وسعير شمال شرق مدينة الخليل واعتقلت عددا من الشبان عُرف منهم رياض أحمد جرادات، من بلدة سعير وخليل عفيف حلايقة، والشقيقين محمد وقصي عيسى طافش، من بلدة الشيوخ.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عددا من منازل المواطنين، كما اعتقلت الشاب محمود الوريدان بعد اقتحام منزله في مدينة بيت لحم.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال ، فجر اليوم الأربعاء، مواطنا من ضاحية اكتابا، شرق مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمود مصطفى عسس (41 عاما) بعد مداهمة منزله في حي إسكان الموظفين في اكتابا، وتفتيشه وتخريب محتوياته.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي، واتجهت نحو ضاحية شويكة شمالا قبل أن تقتحم ضاحية اكتابا، وسط اندلاع مواجهات وسماع إطلاق نار كثيف في المنطقة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمجد أبو بكر عقب اقتحام منزله والعبث بمحتوياته والاستيلاء على مبلغ من المال ببلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين المحررين ظاهر وطاهر عقاب راضي من بلدة اللبن الغربية في رام الله، بعد أسبوع من الإفراج عنهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بيرزيت ونفذت مداهمات في العديد من المنازل.