الاحتلال يقصف رفح بالقنابل الفوسفورية.. و شهداء في قصفه المتواصل على قطاع غزة

فلسطين اليوم

شهد قطاع غزة، خلال ساعات الليل، عدواناً إسرائيلياً مكثفاً، استهدف مناطق متعدّدة من شمالي القطاع إلى جنوبه.

واستُشهد، اليوم الأربعاء، عشرات المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المكثف على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 35 مواطنا، وإصابة 129 آخرين بجروح مختلفة، في مدينة رفح خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون، جراء استهداف مدفعية جيش الاحتلال بقذيفة الطابق الأخير في برج قشطة وسط رفح جنوب قطاع غزة.

كما استشهد مواطن، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين غرب مدينة رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، ووصلت إصابتان إلى المستشفى الكويت التخصصي، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين غرب معبر رفح.

وارتقت شهيدتان، وعدد من الإصابات، في قصف الاحتلال المدفعي على بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال ومروحياته المنطقة الشرقية من حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، ومنطقة المغراقة وسط القطاع، وسط اطلاق نار كثيف من آليات الجيش في محور مفرق الشهداء "نتساريم".

واستشهد سبعة مواطنين، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون، شرق مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال شقة في بناية سكنية لعائلة اللوح، قرب مدرسة الفلاح بمنطقة عسقولة في حي الزيتون، شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد المواطن نعيم محمد اللوح، وزوجته سوزان اللوح، وأبنائهما: علي، ومحمد، وكرم، وسما، وميس.

وتمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال الشهداء والمصابين ونقلتهم إلى المستشفى "المعمداني" في مدينة غزة.

وفي الشمال، تعرضت لحدود الشمالية لمدينة بيت لاهيا لإطلاق نار كثيف، وقذائف مدفعية، واستهدفت غارة إسرائيلية المدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال كل من المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمالي القطاع، وشرق حي الزيتون قرب مدينة غزة.

أما في وسط القطاع، فشنّت طائرات الاحتلال غارةً على أرض زراعية في منطقة جحر الديك، وأخرى، على منطقة المغراقة شمالي مخيم النصيرات.

وفي جنوب القطاع، شهدت منطقة شرق رفح قصفاً مدفعياً عنيفاً، وإطلاق نار كثيف من طائرة مروحية، بالتزامن مع إطلاق الطائرات الإسرائيلية قنابل فوسفورية بشكل مكثف.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلاً، شرقي رفح، رافقها إطلاق نار من زوارق الاحتلال على المدينة.