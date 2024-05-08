عائلات المحتجزين يتظاهرون في "تل أبيب" مطالبين بالدفع نحو صفقة تبادل

فلسطين اليوم

نظّمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، تظاهرات احتجاجية تُطالب بالدفع نحو صفقة لإعادة الأسرى.

وذكر موقع "والاه" العبري أنّ المتظاهرين قطعوا طريق "أيالون" شمالاً في "تل أبيب" للمطالبة باستعادة الأسرى.

وأشار الموقع إلى أنّ الاحتجاج "يجري على خلفية المباحثات المتقدمة بشأن صفقة محتملة، والقدوم المتوقع لرئيس الـ CIA وليام بيرنز إلى إسرائيل، في محاولة لجسر الخلافات مع حماس".

يُشار أنّ الاحتلال الإسرائيلي أرسل وفداً، بتفويض محدود، ومستوى متوسط، إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في المحادثات غير المباشرة مع المقاومة الفلسطينية، التي أرسلت ممثّليها أيضاً، تزامناً مع وصول وفد قطري وآخر أميركي بقيادة بيرنز، الذي تنقّل في الأيام الماضية بين مصر وقطر، في إطار السعي للتوصل إلى اتفاق.

ونقلت القناة "الـ12"، عن بيان لعائلات الأسرى: "نرحب بإعلان حماس الدفع قدماً بشأن وقف إطلاق النار، الأمر الذي يدفع قدماً عودةَ الأسرى الـ132".

وأضاف بيان العائلات: "لقد حان الوقت الآن كي تثبت الحكومة الإسرائيلية، عبر الأفعال، التزامها تجاه الإسرائيليين، ويجب على الكابينت أن يأخذ موافقة حماس ويحولها إلى صفقة لإعادة الجميع".