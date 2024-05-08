المقاومة الإسلامية في العراق توجّه ضربة لهدف حيوي إسرائيلي في "إيلات"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء الثلاثاء، توجيهها ضربةً في اتجاه هدف حيوي للاحتلال الإسرائيلي، في أم الرشراش (إيلات)، جنوبي فلسطين المحتلة، وذلك بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة أنّ العملية جاءت نصرةً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وأضافت أنّها تأتي أيضاً استمراراً في نهجها في مقاومة الاحتلال، مشددةً على مواصلتها "دكّ معاقل الأعداء".

وأمس، نفذت المقاومة الإسلامية في العراق 3 عمليات ضد أهداف للاحتلال، مؤكدةً أنّ مجاهديها استهدفوا قاعدة "ياردن" في الجولان المحتل.

وأكدت المقاومة استهدافها منصة "لوياثان" الغازية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة في وقتٍ سابق، عبر الطيران المسيّر، كما تبنّت استهداف قاعدة "يوهنتن" الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر أيضاً.

ونشر الإعلام الحربي، التابع للمقاومة الإسلامية في العراق، مشاهد توثق استهداف منشأة عسكرية للاحتلال في أم الرشراش، جنوبي فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.