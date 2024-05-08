قطر تدعو لتحرك دولي عاجل تجنباً لإبادة جماعية في رفح

فلسطين اليوم

أدانت الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، قصف الاحتلال رفح، واجتياحه المعبر البري، وتهديده بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء.

كما دعت في بيان إلى تحرك دولي عاجل للحيلولة دون اجتياح مدينة رفح، وارتكاب إبادة جماعية، مطالبةً بتوفير الحماية للمدنيين.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية من أن إجبار المدنيين على النزوح القسري من المدينة التي أصبحت ملاذاً أخيراً لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة ، يمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر .

وجددت التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة "دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".