كتيبة طولكرم تتصدى لاقتحام الاحتلال مخيم نور شمس بالضفة الغربية.. وتحقق إصابات

فلسطين اليوم

أفادت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، بخوض مجاهديها، فجر اليوم الأربعاء، اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت أطراف مخيم نور شمس في الضفة الغربية.

وأعلنت الكتيبة، في بيان، أنّ مجاهديها تمكنوا من تحقيق إصابات مؤكدة في جنود الاحتلال وآلياته خلال تصديها، وذلك ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وأظهرت مقاطع فيديو إطلاق المقاومين النار بكثافة تجاه قوات الاحتلال في محيط المخيم حيث اندلعت اشتباكات مسلحة.