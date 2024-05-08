سلطات الاحتلال تباشر هدم 47 منزلا في النقب المحتل

فلسطين اليوم

باشرت آليات وجرافات سلطات الاحتلال، بحماية من الشرطة، اليوم الأربعاء، بهدم 47 منزلا تعود لعائلة أبو عصا في وادي الخليل قرب قرية أم بطين في منطقة النقب في الأراضي المحتلة عام 48.

وأوضحت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، أن سلطات الاحتلال تحاول إجبار سكان عائلة أبو عصا على الانتقال إلى مكان آخر، وذلك لصالح تمديد شارع جنوبا".

وتابعت: "الشرطة تعتزم منع السكان من التظاهر والتجمهر والاحتجاج على جريمة الهدم والترحيل التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ النقب، والتي تمارسها حكومة الاحتلال وعناصر الشرطة وآليات الهدم بحق المواطنين في النقب".