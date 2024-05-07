لبنان: المقاومة الإسلامية تحقّق إصابات مباشرة في استهدافات مكثّفة لمواقع الاحتلال

فلسطين اليوم

نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الثلاثاء، عدّة عمليات في اتجاه أهداف للاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلّة وشماليّها، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته.

وأعلنت المقاومة عن عملية مزدوجة، إذ شنّت هجوماً جوياً بمسيّرات انقضاضيّة استهدفت ضبّاط وجنود "جيش" الاحتلال أثناء وجودهم في باحة ‏ثكنة "يفتاح"، ما أدى إلى إصابتهم بدقة ووقعوهم بين قتيل وجريح.

وبالتزامن أطلقت المقاومة مسيّرات أخرى استهدفت منصّات القبّة الحديدية المتموضعة جنوبي ثكنة "راموت نفتالي"، وأسفر الهجوم عن إصابة هذه التجهيزات بشكل مباشر وإعطابها. ‏

وبعد قرابة الساعة والنصف ساعة من الهجوم بالمسيّرات، وفق ما أكد بيان الإعلام الحربي، استكملت المقاومة ضرباتها، وفي عملية منفصلة استهدف مجاهدوها بصاروخ موجّه جنود الاحتلال عند تجمّعهم في ثكنة "راموت نفتالي" ليوقعوهم بين قتيل وجريح.

كذلك، استهدفت المقاومة الإسلمية التجهيزات التجسسية في موقع السماقة التابع لـ "جيش" الاحتلال ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وذلك بالأسلحة المناسبة التي أصابت التجهيزات بصورة مباشرة.

وتبنّت المقاومة استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة الصاروخية محققة إصابة مباشرة، واستهداف موقع الراهب الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية الموجهة التي حققت إصابة مباشرةً أيضاً.