أبو عبيدة: مقتل أسيرة إسرائيلية بعد تعذّر علاجها نتيجة تدمير مستشفيات غزة

فلسطين اليوم

أعلن الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام، أبو عبيدة، الثلاثاء، مقتل الأسيرة الإسرائيلية جودي فانشتاين (70 عاماً)، متأثرةً بجروحها التي أُصيبت بها مع أسير آخر، بعد أن قصف الاحتلال المكان الذي كانا محتجزين فيه، قبل شهر.

وفي بيان مقتضب على قناته في "تلغرام"، أكد أبو عبيدة أنّ الأسيرة لقيت مصرعها بسبب عدم تلقيها الرعاية الطبية المكثّفة في مراكز الرعاية، وذلك نظراً لتدمير الاحتلال المستشفيات في قطاع غزة، وإخراجها عن الخدمة.

كما أكد أنّ القتيلة أُصيبت بجروح بالغة في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتلقّت العلاج في مستشفيات القطاع. وبعد تعافيها حينها، أُعيدت إلى مكان الاحتجاز.

وعقب إعلان أبي عبيدة، نشر الإعلام العسكري لكتائب القسّام مقطع فيديو، يتناول تفاصيل مقتل الأسيرة الإسرائيلية.

وأرفقت "القسّام" الفيديو بعبارة توجّهت فيها إلى المستوطنين الإسرائيليين: "تدمير جيشكم المستشفيات وإخراجها عن الخدمة هو ما تسبّب بمعاناة أسراكم ومقتلهم، وهذا ما يعانيه شعبنا".