"الأونروا": استمرار منع دخول المساعدات عبر معبر رفح سيؤدي إلى كارثة

فلسطين اليوم

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا": إن "استمرار انقطاع دخول المساعدات والوقود عبر معبر رفح سيؤدي إلى وقف الاستجابة الإنسانية لكل قطاع غزة".

وأضافت "الأونروا"، إن كارثة الجوع ستزداد سوءا خاصة في شمال غزة إذا توقف دخول الإمدادات.

تأتي تصريحات الوكالة الأممية، بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم سيطرته على معبر رفح جنوب قطاع غزة، وإغلاقه معبر كرم أبو سالم حتى تسمح الظروف الأمنية بإعادة فتحه على حد زعمه.

وكانت هيئة المعابر، أعلنت توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى القطاع.

يذكر أن "الأونروا"، حذرت أمس بأن هجوم "إسرائيل" على رفح يعني مزيدا من معاناة المدنيين والوفيات والعواقب ستكون مدمرة على 1.4 مليون شخص.

وقالت: "لن نغادر رفح وسنحافظ على وجودنا لأطول فترة ممكنة وسنواصل تقديم المساعدات المنقذة لحياة الناس"، مؤكدة أنها لن تشارك في أي تهجير قسري للفلسطينيين من رفح.