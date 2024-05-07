"الإعلام الحكومي": الاحتلال يتعمد تأزيم الوضع بإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

فلسطين اليوم

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إن "الاحتلال يتعمد تأزيم الوضع بمنع إدخال المساعدات وإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، واستهداف المستشفيات والمدارس بعدوانه شرق رفح".

وأضاف في تصريح صحفي صادر عنه اليوم الثلاثاء، إن "الاحتلال قتل المزيد من المدنيين والأطفال والنساء والذين زاد عددهم خلال 12 ساعة إلى أكثر من 35 شهيداً وقرر إيقاف إدخال المساعدات واستهداف المدارس التي تضم مئات آلاف النازحين حيث أصبحت مراكز للإيواء من خلال وضعها في دائرة الاستهداف الحمراء بحسب الاحتلال".

وتابع، الواقع شرق محافظة رفح يشير إلى كارثة إنسانية حقيقية ليس فقط في المدينة لوحدها بل تمتد لتشمل كل محافظات قطاع غزة.

كما حمل "الإعلام الحكومي" في تصريحه الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال كامل المسؤولية عن هذا العدوان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن صباح اليوم عن سيطرته على معبر رفح الحدودي مع مصر، وقد اقتحمت الدبابات مرافق المعبر من الجانب الفلسطيني.

ولاحقا أعلنت هيئة المعابر، توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات.