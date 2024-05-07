وول ستريت: واشنطن تؤجل إرسال أسلحة دقيقة للكيان الإسرائيلي

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، عن مسؤولين مطلعين أن الولايات المتحدة تؤجل إرسال أسلحة دقيقة إلى الكين الإسرائيلي في أجواء جدل مع تل أبيب بشأن اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين القول إن "إدارة الرئيس جو بايدن لم تخطر الكونغرس منذ مارس/آذار الماضي بشأن صفقات أسلحة أخرى بقيمة مليار دولار للكيان تشمل ذخيرة دبابات ومركبات عسكرية وقذائف هاون".

كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول مطلع في الكونغرس الأميركي وصفه موقف الإدارة الأميركية بأنه غير مألوف لا سيما في ظروف الحرب.

وأعلنت واشنطن مرارا أنها تعارض عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح ما لم تكن هناك خطة تضمن سلامة المدنيين، بحسب تعبيرها.

وتحدثت تقارير إعلامية أميركية في الأسابيع الماضية عن تأخر بعض شحنات الأسلحة الأميركية، وسط تصريحات لبعض المشرعين الأميركيين عن استخدام الأسلحة الأميركية بشكل يتعارض مع القانون الدولي، لكن مسؤولين أميركيين قللوا من أهمية تلك التقارير.