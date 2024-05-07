بلدية الاحتلال تجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في العيسوية

فلسطين اليوم

أجبرت بلدية الاحتلال عائلة مصطفى على هدم شقتها السكنية بيدها، في بلدة العيسوية، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأوضحت عائلة مصطفى أن بلدية الاحتلال أصدرت نهاية العام الماضي قرارا يقضي بهدم شقة سكنية مبنية من الصاج المقوى ومسقوفة بالخشب، بحجة البناء دون ترخيص.

وأكدت العائلة أنها حاولت تجميد وتأجيل القرار وإصدار ترخيص للشقة، إلا أن بلدية الاحتلال رفضت ذلك بحجة "عدم وجود أي تراخيص في العيسوية لحين البت في الخارطة الهيكلية المقدمة".

ولفتت العائلة إلى أن الملاحقات لها بدأت بعد اعتقال الشيخ جمال مصطفى – امام مسجد الأربعين في قرية العيسوية- بتهمة التحريض، حيث الاقتحامات المتكررة لمنازل أبنائه وتحرير مخالفات مختلفة ضدهم، حتى أصدرت البلدية قرار الهدم للشقة.